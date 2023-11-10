Отток капитала из России вырос вдвое

В III квартале 2023 года он составил $18 млрд против $9 за апрель-июнь. Об этом пишут «Известия».

Чистый отток капитала частного сектора показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток. Двукратное увеличение показателя стало основной причиной ослабления рубля, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова.

Если во II квартале чистый вывоз составил $9 млрд, то в III квартале – уже $18 млрд (с учетом ошибок и пропусков, то есть статистической погрешности и неучтенных операций), следует из расчетов автора на основе данных ЦБ.

Под оттоком капитала понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее призывала не путать эти трансакции с выводом денег из РФ по подозрительным основаниям (его объем – около $1 млрд). «Известия» направили запрос в Банк России и Минэк.

Ранее стало известно, что ритейлер «Магнит» запускает программу набора линейного персонала среди иностранных граждан. В пресс-релизе сообщается, что компания имеет сложности с набором сотрудников из России, поэтому ритейлер начнет сотрудничество с другими государствами.

«Ритейл столкнулся с серьезными вызовами на рынке труда, которые приводят к дефициту линейных кадров – сотрудников магазинов, распределительных центров, водителей. Поэтому «Магнит» меняет подход к работе с персоналом и расширяет целевую аудиторию найма. Частью этого подхода является наем граждан других государств», – приводит пресс-служба «Магнита» слова директора по персоналу Анны Бобровой.