Иркутяне стали почти в два раза чаще звонить через интернет

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте количества звонков при помощи интернета в Иркутской области. Объём голосового трафика LTE в регионе увеличился на 85% по сравнению с прошлым годом.

Технология VoLTE обеспечивает высокое качество вызовов и сверхчёткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, благодаря высокоскоростному соединению уменьшается расход заряда батареи при частых звонках, так как на устройстве активной остаётся только связь 4G. Также сохраняется многозадачность абонента: во время разговора можно параллельно использовать интернет-соединение на телефоне для общения в мессенджерах, использования электронной почты или загрузки «тяжёлого» контента и файлов.

«Высокий спрос на технологию VoLTE в нашем регионе обусловлен тем, что мы постоянно развиваем инфраструктуру сети в Иркутске и Иркутской области. Сегодня сеть четвертого поколения МТС доступна для более чем 90% населения Приангарья. Именно стабильный интернет-сигнал дает мгновенное соединение между абонентами и высокое качество звука, как при разговоре с человеком на расстоянии вытянутой руки», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#.