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11% экономически активных россиян обращались за онлайн-консультациями к врачам

6 из 10 пользователей довольны качеством услуг телемедицины. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

11% россиян доводилось консультироваться с врачами по интернету, причем каждому пятому из них — прямо на рабочем месте. Женщины сервисами телемедицины пользуются чуть чаще мужчин (12 и 10% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, что уже успел оценить онлайн-консультации врачей.

Количество пользователей телемедицины растет, но очень медленно: всего на 3 п.п. за 2 года. В вопросе удовлетворенности качеством консультаций нарастают полярные мнения: число однозначно негативных оценок выросло за год на 11 процентных пунктов, количество скорее положительных отзывов увеличилось на 8 п.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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