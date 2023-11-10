«У меня только усилилось желание стать работником энергетической сферы»: Эн+ проводит уроки в школах Приангарья

Проект стартовал 9 ноября в Ангарске, Тулуне и Усть-Илимске. Их посетили более 300 учеников 7-11 классов. Об этом рассказали в пресс-службе энергохолдинга.

Особое внимание на занятии уделили альтернативной энергетике и использованию возобновляемых источников энергии. Значительная часть урока была посвящена важности труда энергетиков, а также объектам Эн+ в Иркутской области, где расположены девять ТЭЦ и три ГЭС – Братская, Иркутская и Усть-Илимская. В качестве лекторов на уроках выступили члены Молодежных советов разных предприятий Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

«Раньше мы выступали с профориентационными уроками в энергоколледже, а сейчас проводим занятия и для школьников. Важно разговаривать с молодежью, чтобы она имела представление об отрасли и каждый смог в дальнейшем выбрать наиболее подходящую для себя профессию», – рассказал сотрудник Усть-Илимской ТЭЦ и член молодежного совета Эн+ Владимир Кабарчук.

«Энергетики следят за работой электростанций – ГЭС и ТЭЦ, обеспечивают работу сетей. В их обязанности входит проектирование, ремонт и техобслуживание оборудования, обеспечение питания объектов и предприятий, поддержание работоспособности электростанции, а также автоматизация производства, энергосбережение и многое другое. С развитием современных технологий в отрасли все больше становятся востребованными ИТ-специалисты, техники-экологи, инженеры и, конечно, энергетики», – рассказал на уроке в Ангарске сотрудник ТЭЦ-9 Александр Штанько.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

На уроках ребята узнали о том, какие навыки и качества требуются для профессиональных энергетиков. Прежде всего это интерес к естественным наукам, технический склад ума, внимание к деталям, ответственность, интерес к инновациям и другие. Получить профильное образование можно в 14 техникумах и вузах, с которыми сотрудничает компания Эн+. Только в Иркутской области их пять: Иркутский энергоколледж, Братский госуниверситет, Иркутский политех, Иркутский аграрный университет и университет путей сообщения. Комплексно подошел к подготовке профессиональных кадров для энергетической отрасли основатель Эн+ Олег Дерипаска более 10 лет назад. Компания занимается развитием образовательных программ и карьерой молодежи в холдинге.

«Востсибуголь и компания Эн+ сотрудничают в рамках инженерно-технического направления со школой, поэтому мы, конечно, проводим различные мероприятия – образовательные экспедиции, профессиональные пробы. Благодарю компанию Востсибуголь и Эн+ за такие мероприятия, за такие встречи, в которых могут поучаствовать дети», – Лариса Шардакова, директор школы № 25 города Тулуна.

Сотрудники Эн+ также рассказали, почему им нравится работать в компании. Так, они отметили реальные возможности для карьерного роста от техника до директора, широкую географию работы, волонтерское движение, спортивные проекты и корпоративную ипотеку, где нужно платить только 50% ежемесячного платежа.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутскэнерго

«Встреча была очень актуальна, понравилась сама концепция рассказа и разносторонние направления, сколько профессий есть в энергетике! У меня только усилилось желание стать работником энергетической сферы и заниматься этим больше и больше», – Артур Кувшинов, ученик 9 класса школы №25.

Ученица 8 класса из Усть-Илимска Дарья Лутченко поделилась, что на уроке интересно было все. – Впервые так подробно услышала про энергетику, тема заинтересовала, – отметила школьница.

По итогам первого дня профориентационных уроков от школ уже поступили просьбы на организацию экскурсий по предприятиям. В ближайшее время профориентационные занятия от Эн+ начнутся в Братске, Иркутске и Черемхово.