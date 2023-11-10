Новые тренды и динамика развития аренды элитной недвижимости Москвы в 2023 году

В 2023 году московский рынок аренды элитной недвижимости показал себя с новой стороны, демонстрируя интересные и неожиданные тенденции. Генеральный директор компании Skolkovo Realty рассказал о главных трендах этого сегмента.

— Несмотря на общее снижение числа запросов на аренду элитных объектов, мы видим рост интереса к объектам в ценовом диапазоне до 400 тыс. рублей в месяц. Это говорит о том, что арендаторы готовы инвестировать больше в качественное жильё с определёнными преимуществами. Сегодня в тренде поиск оптимального соотношения цены и качества даже в премиальном сегменте, — Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty.

Современные арендаторы стали более требовательными. Они предпочитают квартиры с качественным ремонтом, новой мебелью и, возможно, меньшей площадью, но с удобным расположением. Активность на рынке в этом году была высокой, особенно в весенне-летний период, что привело к постепенному росту ставок.

В нижнем ценовом сегменте спрос на ликвидные объекты сейчас значительно превышает предложение. Это свидетельствует о динамичном развитии рынка аренды, который адаптируется к новым реалиям и потребностям арендаторов.

Арендные ставки на жилье в Москве в 2023 году продемонстрировали значительный рост, достигая отметки в 20%. Основными факторами этого роста стали возвращение релокантов в страну и решение многих граждан отложить покупку жилья из-за увеличения стоимости ипотеки. С начала лета ставки аренды начали активно расти, что может быть связано с увеличением спроса на арендное жильё. Высокие ипотечные ставки, инфляция и общий рост цен стали дополнительными факторами, влияющими на рост ставок аренды в Москве.