Потребление отечественных вин вырастет до 90 млн дал в 2023 году

В последние годы в России формируется тренд роста потребления вина. По оценкам РСХБ, потребление шампанского, игристых и тихих вин по итогам 2023 года превысит 90 млн декалитров, более 50% которых составит вино, произведенное в российских регионах. Ключевыми факторами положительной динамики отечественного рынка остаются регулирование внешней торговли, хорошие погодные условия и государственная поддержка виноделов. Об этом рассказала управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Наталия Худякова в ходе Второго Российского винодельческого форума.

По оценкам Россельхозбанка, в 2023 году потребление вин в России достигнет 90 млн дал, при этом на импортную продукцию придется 44 млн дал, а на внутреннее производство – 46 млн дал. С 2020 года (за последние три года) прирост потребления вина составил 14%.

«Несмотря на некоторые природно-климатические аномалии в винодельческих регионах страны, объемов винограда, собранного в этом году будет достаточно для удовлетворения потребностей производителей и компенсации снижения объемов производства вина за первые три квартала этого года. По нашим оценкам, валовый объем сбора технического винограда будет близок к рекордным показателям 2022 года – 890 тыс. тонн. Прирост производства российских вин в 2023 году будет также обеспечивать пролонгированное ограничение на ввоз продукции зарубежных производителей, а также первые урожаи на заложенных 4 года назад виноградниках в рамках реализации программы поддержки российских производителей вина», – рассказала Наталия Худякова.

Рост продаж винодельческой продукции в 2023 отмечен как в розничном, так и в оптовом сегменте, что свидетельствует о большей представленности российского вина и расширения импортного ассортиментного предложения в сегменте HoReCa. Так, оптовая и розничная продажа российских тихих вин в период с января по сентябрь 2023 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом самый высокий прирост розничных продаж показывает категория игристых вин – с 2017 года прирост составил 33% в то время, как прирост в крепких напитках, например, водка и коньяк составил 14% и 26%.

В 2023 году Москва и Московская область потребили 25% всего произведенного шампанского, следом по объему потребления идет Санкт-Петербург и Краснодарский край. Тихие вина также в больших объемах потребляют в столице и области (22%), в Санкт-Петербурге и области -9%, Краснодарском крае – 2% и Крыму -2%. По прогнозам экспертов Россельхозбанка, к концу года рост продаж вина как в розничном сегменте, так и в оптовом сегменте может составить до 7%.

С изменениями климата в России условия для виноградарства и виноделия в России постепенно улучшаются. Производство смещается на восток и север в европейской части России и снова (как в СССР) начинает развиваться на Дальнем Востоке страны. Географическое направление развития отечественного виноделия смещается в сторону Каспийского моря и бассейна реки Волга. Благодаря климатическим изменениям в горизонте до 10 лет российские виноделы получат дополнительные преимущества для усиления своих позиций на внутреннем и международном рынке.