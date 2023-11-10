ИНК впервые попала в рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности».

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» подвела итоги XVI ежегодного всероссийского конкурса для социально ответственного бизнеса – «Лидеры корпоративной благотворительности». В рамках конкурса эксперты провели исследование, по результатам которого составили федеральный рейтинг социально активных компаний.

По итогам экспертной оценки и качественных исследований ИНК попала в категорию «Хорошая практика». Всего в рейтинге участвовали 43 компании.

ИНК на постоянной основе поддерживает территории присутствия, в частности, север Иркутской области. Так, социальные инвестиции в развитие только Усть-Кутского района за последние 5 лет составили 1,25 млрд рублей. Средства были направлены на строительство нового медицинского корпуса, общую поддержку системы здравоохранения, помощь социальным учреждениям.

Значительную помощь оказывает Благотворительный фонд Марины Седых. По инициативе и при поддержке организации в отдаленные населенные пункты области регулярно приезжают иркутские врачи, которые осматривают и консультируют детей, при необходимости оплачивают дополнительные обследования в Иркутске.

Большой популярностью пользуются тематические благотворительные программы и акции — «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы».