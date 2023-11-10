Восемь учащихся Иркутского аграрного университета стали стипендиатами Россельхозбанка

РСХБ продолжает оказывать финансовую поддержку студентам аграрных вузов. В 2023 году банк выплатил именные стипендии более чем 400 обучающимся из 49 регионов России, примерно столько же талантливых ребят получат выплаты и в начавшемся учебном году. В нашем регионе повышенные стипендии банка присуждены семерым студентам Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского и одному аспиранту вуза.

Как отметила студентка третьего курса ИрГАУ Анастасия Клименко, дополнительная стипендия – отличный стимул не останавливаться на достигнутом и стремиться к большим достижениям.

«Получение данной стипендии играет важную роль в продвижении научных исследований, достижении поставленных целей и личном развитии. Сотрудничество с банком не только обеспечивает финансовую поддержку, но и открывает доступ к дополнительной информации о возможностях реализации своего потенциала в сфере науки и бизнеса. Участие в проектах Россельхозбанка также помогает найти единомышленников», – поделилась мнением Анастасия Клименко.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова сообщила, что в нынешнем году победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, занимающиеся по специальностям: технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, агрономия, ветеринария, зоотехния, прикладная информатика, лесное дело, электроэнергетика и электротехника. Все ребята имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни вуза, являются победителями и лауреатами всероссийских и международных научно-практических конференций.

«Талантливая и инициативная молодёжь является ключом к формированию стабильного кадрового резерва в АПК России. Россельхозбанк уделяет внимание поддержке молодых специалистов и ежегодно проводит конкурс на получение именной стипендии среди студентов очной формы обучения. Стипендиальная программа создает условия для эффективного обучения молодых кадров, позволяет им сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на подработку. Нам важно поддержать студентов, отметить их успехи и показать, что сельское хозяйство – динамично развивающаяся отрасль, где можно эффективно трудиться и получать значимые результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши стипендиаты остались в регионе, трудились в сфере АПК и искренне любили свою профессию», – отметила Наталья Баркова.

Для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры размер именной стипендии от РСХБ составляет 15 тыс. рублей, для аспирантов – 20 тыс. рублей. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр.

Помимо материальной поддержки банк оказывает студентам содействие в будущем трудоустройстве. Например, просветительский проект «Агролидеры России» отбирает лучшие стартап-идеи молодых специалистов и организует для них стажировки на крупнейших агропредприятиях страны.