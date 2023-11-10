Объем поддержки муниципальных образований увеличат в проекте бюджета Иркутской области на 2024-2026 годы

Проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представили на расширенном заседании Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Сформирован трехлетний бюджет. Он непростой, но в целом сбалансированный и стабильный. Мы взяли на себя ряд обязательств, реализуем указы президента России Владимира Путина, участвуем в национальных проектах, решаем задачи, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей. При этом мы поддерживаем муниципальные образования, направляем средства на развитие территорий, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова отметила, что укрепление финансовой обеспеченности муниципальных образований остается одним из приоритетов правительства региона при рассмотрении вопросов межбюджетных отношений.

– Ряд предложений, обсуждаемых в течение года совместно с муниципальным сообществом, нашли отражение в законопроекте о бюджете на предстоящий трехлетний период. Так, в 2024 году на сводный индекс потребительских цен увеличен объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности для муниципальных районов и городских округов. Кроме того, принят закон, позволяющий дополнительно передать в местные бюджеты нормативы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Благодаря этому муниципалитеты в следующем году могут рассчитывать на дополнительный финансовый ресурс общим объемом порядка 2,2 млрд рублей, – сказала Наталия Бояринова.

Министр также напомнила, что поддержка городских и сельских поселений будет продолжена посредством введенного в 2022 году механизма – субвенций на выравнивание поселений. Продолжится и поддержка отдельных муниципальных образований, направленная на увеличение их экономического потенциала. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 6 млрд рублей. Кроме того, будет увеличен и распределен до начала очередного финансового года объем дотаций на сбалансированность для муниципальных районов и городских округов.

Планируется сохранить практику премирования муниципалитетов, достигших наилучших показателей по доходам бюджета, а также продолжить премировать территории, которые идут по пути укрупнения. Общий объем на премирование в следующем году увеличится на 100 млн рублей и составит 700 млн рублей.