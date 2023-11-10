7,6 млрд рублей получили муниципальные образования Иркутской области на ремонт местных дорог в 2023 году

Средства выделены из областного бюджета и распределены в виде субсидий. Их общая сумма на миллиард рублей больше, чем в 2022 году. Об этом сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам заседания Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– По законодательству приводить дороги местного значения в нормативное состояние должны муниципалитеты, но у них далеко не всегда есть достаточное количество средств на это. Для того, чтобы их поддержать, из бюджета Иркутской области выделяется около десяти специальных субсидий. В их числе – на ремонт дорог к садоводствам, на ремонт и восстановление мостов, на содержание паромных переправ, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, модернизацию пешеходных переходов, дорожную деятельность в рамках программ «Комплексное развития сельских территорий» и «Стимулирование в жилищном строительстве». Новая введена в 2023 году – это «Транспортный каркас», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Программа «Транспортный каркас» разработана по аналогии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги». По ней из областного бюджета выделяют средства на ремонт дорог, имеющих социальное значение, – ведущих к школам, больницам, транспортным объектам. В этом году общий размер субсидии составил 1,9 млрд рублей, в следующем он будет больше – 2 млрд рублей. Самую большую сумму получили Усть-Илимск – это 84 млн рублей и Железногорск-Илимский – 80 млн рублей. Размер выделенных средств зависит от количества жителей.

– Участниками программы «Транспортный каркас» являются населённые пункты, где проживает более шести тысяч человек. Сейчас их 45. В следующем году к ним добавится село Смоленщина Иркутского района, которое в этом году переступил порог в шесть тысяч жителей. Сейчас ведется работа по включению их дорог в «Транспортный каркас», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Крупные населенные пункты региона – Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Черемхово и Братск не являются программы «Транспортный каркас», так как средства на ремонт местных дорог они получают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.