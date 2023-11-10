Правительство Иркутской области и администрации муниципалитетов работают как одна команда – Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в расширенном заседании Совета Ассоциации муниципальных образований региона. В обсуждении, которое состоялось 10 ноября, приняли участие мэры, главы, депутаты и иные должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Поддержка муниципалитетов – важное направление деятельности правительства. При этом я бы выделил вопросы, на которые следует обратить внимание: это строительство и ремонт в территориях социально значимых объектов. Кроме того, приступаем к строительству жилых помещений для медицинских работников, и в этой работе важно взаимодействие с муниципалитетами, это положительно отразится на развитии системы здравоохранения. Подчеркну, в следующем году правительство области продолжит рабочие поездки в территории, мы должны работать как одна команда на благо населения, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, правительство региона, депутатов и администрации муниципалитетов ждет большая совместная работа: необходимо вовремя завершить строительство школ, особое внимание уделяется поликлиническому звену: так, в селе Шелехово Тайшетского района завершились строительные работы участковой больницы на 20 посещений в смену, в ближайшее время учреждение должно пройти все государственные проверки и получить лицензирование на осуществление медицинской деятельности.

Внимания требует реализация в регионе 180 крупных и средних инвестиционных проектов, которые предусматривают создание 40 тысяч новых рабочих мест. Эта работа необходима для сохранения экономической стабильности и сохранения кадрового потенциала, и роль муниципалитетов в этом очень высока, отметил губернатор. При этом эффективность производства важно совмещать с заботой об окружающей среде и бережливо использовать природные ресурсы.

Развитию местного самоуправления и системы профессионального образования в Иркутской области будет способствовать соглашение, которое подписали Ассоциация муниципальных образований и Иркутская нефтяная компания. Предметом соглашения также стало взаимодействие в сфере трудоустройства жителей региона на объектах компании.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу предоставления субсидии на реализацию народных инициатив. В регионе реализуется два инструмента инициативного бюджетирования: это проект «Народные инициативы» и – с 2022 года – новый механизм «Конкурс инициативных проектов», предложенных жителями области.

По данным министерства экономического развития Иркутской области, в 2023 год освоение субсидий муниципальными образованиями по проекту «Народные инициативы» составило 87,1%, или 804,5 млн рублей. Полностью на 100% субсидию освоили 335 муниципальных образований. В 2024 году на реализацию проекта «Народные инициативы» в областном бюджете предусмотрено 850 млн рублей. Заявки на предоставление субсидии муниципалитеты должны предоставить до 10 февраля 2024 года.

Освоение по инициативным проектам составляет 84,7%, или 422,9 млн рублей. В областном бюджете на инициативные проекты на 2024 год предусмотрено 500 млн рублей. На региональном этапе проводится конкурсный отбор инициативных проектов, которые реализуют в 2024 году. Проекты-победители будут отобраны на заседании областной межведомственной комиссии до конца ноября.