Знак мусульманской конфессии установили на «Иерусалимской горе» в Иркутске

Новый объект появился накануне на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в городе Иркутске – знак мусульманской конфессии: сейчас проходит приемка выполненных работ, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Эти монументы – символ единства народов. Они напоминают о вкладе в развитие Иркутска жителей, принадлежавших к различным вероисповеданиям. Такие места наглядно показывают горожанам и гостям столицы Прибайкалья, что наша земля всегда была и остается многонациональной, многоконфессиональной. Мы гордимся этим», – подчеркнул глава администрации Иркутска Руслан Болотов.

Кроме того, стартовал монтаж шести информационных стендов, посвященных Георгиевским кавалерам.

Напомним, весной текущего года на территории появились также монументы лютеранской и католической церквей, в 2020 году – иудеев и православных. Они находятся в память о людях, которые здесь упокоены: по подсчетам, их более 100 тысяч человек.