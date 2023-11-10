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Гараж загорелся в Усолье-Сибирском из-за майнеров

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Пожар произошел сегодня вечером в гараже на Комсомольском проспекте в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомство поступила информация о задымлении в боксе, который был вплотную пристроен к административному зданию. На место выехали четыре пожарных расчета.

На момент прибытия спасателей из гаража шел густой дым. Справиться с огнем удалось за несколько минут – его потушили на площади 30 квадратных метров и не допустили перехода на соседнее здание. Пострадавших нет.

«Дознаватели МЧС России установили, что возгорание произошло внутри гаражного бокса, в котором находилось большое количество машинок для добычи криптовалюты. Аварийный режим работы электрооборудования – предварительная причина пожара. Проводится дознание», – резюмировали в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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