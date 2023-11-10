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Нехватку топлива выявили в Осинском районе Иркутской области

В Осинском районе Иркутской области выявлена нехватка топлива, запас которого должны были подготовить к отопительному сезону 2023-2024 годов. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что предприятия ЖКХ, которые эксплуатируют котельные и сети теплоснабжения в Осе, не подготовили к зиме достаточный запас твердого топлива. Кроме того, не была организована ежегодная проверка знаний людям, ответственными за исправное состояние и безопасную работу тепловых установок.

Ввиду этого мэру района, главе поселения и директору теплоснабжающей организации прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона. Поскольку до начала сезона недочеты сохранялись, были также вынесены представления.

Только после этого ситуация нормализовалась – сейчас недочеты устранили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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