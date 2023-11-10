Пожар случился в перинатальном центре в Иркутске

Возгорание произошло сегодня на территории Иркутского перинатального центра на улице Горького – инцидент зафиксировали в 14:18, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Известно, что в обеденное время в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту отправились подразделения по повышенному номеру сложности.

«Уже в пути следования они получили уточнение от должностных лиц медучреждения: в подвальном помещении тлел матрас, который был потушен самостоятельно», – отметили в ведомстве.

Эвакуация пациентов и персонала не потребовалась – с огнем быстро справились, пострадавших нет. По факту случившегося организована проверка.