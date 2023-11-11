Мощный пожар охватил гаражный кооператив в Ангарске: сгорело 15 машин

Возгорание произошло на территории гаражного кооператива в 252-м квартале Ангарска Иркутской области – инцидент зафиксировали минувшей ночью, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщения о пожаре стали поступать около 02:00. На момент прибытия первых подразделений огонь охватил несколько гаражей под одной кровлей. Кроме того, из-за детонации емкостей с топливом и баллонов с газом пламя тут же перебросилось на рядом стоящие боксы.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Несмотря на частые огненные вспышки и высокую температуру огонь удалось быстро локализовать. Примерно к 04:00 пожар был ликвидирован. Его площадь составила почти 1 тысячу квадратных метров. Пламя уничтожило 15 единиц различной техники. Пострадавших нет.

«В связи с большим материальным ущербом назначен ряд пожарно-технических экспертиз, причина пожара устанавливается, проводится дознание», – резюмировали в ведомстве.