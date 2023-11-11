Иркутская область поможет открыть микрокредитную госорганизацию в ЛНР

Фонд микрокредитования Иркутской области поможет запустить работу государственной микрокредитной организации в Луганской Народной Республике, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С ее помощью луганские бизнесмены смогут получить деньги в долг на запуск и развитие своего дела. Подобное учреждение сейчас работает и в Иркутской области на протяжении семи лет. Средняя кредитная ставка для клиентов составляет 5% годовых.

Деятельность по созданию организации в Луганской Народной Республике уже началась. Впереди – юридическая работа, с которой поможет справиться Иркутская область.