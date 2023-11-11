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Здание загорелось в Иркутской области из-за теплого пола

Пожар произошел накануне на территории одного из иркутских садоводств в дневное время – собственники, заметившие пламя, вызвали к месту спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На момент прибытия пожарных дым шел из здания бани – с пламенем удалось оперативно справиться. По данным ведомства, замкнул инфракрасный пленочный электрический теплый пол, что и стало причиной происшествия.

Спасатели рекомендуют устанавливать пожарные извещатели в такие сооружения, чтобы предотвращать подобные происшествия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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