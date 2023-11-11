Проекты из Иркутской области получат почти 11 млн рублей от Росмолодежи

Подведены итоги второго сезона конкурса 2023 года «Росмолодежь. Гранты». По результатам события 21 проект из Иркутской области получит средства на реализацию, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Общая сумма для победителей из Приангарья – почти 11 млн рублей. Поддержку получили проекты, направленные на организацию социально-патриотических, экологических, образовательных, спортивных, межкультурных, развлекательных мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Срок реализации мероприятий – с 1 декабря 2023 года по 20 ноября 2024 года.