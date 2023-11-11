В Зелёный день в Сбере можно получить потребкредит с кешбэком 4% годовых

Клиенты с подпиской СберПрайм+ или пакетом услуг СберПремьер могут получить кредит с кешбэком 4% годовых бонусами СберСпасибо. Для этого нужно оформить кредит с 6 по 12 ноября и тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 4% ставки по кредиту. В обычное время кешбэк составляет 1,5%.

А для клиентов без подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер, которые оформят кредит в Зелёный день, кешбэк бонусами СберСпасибо будет доступен по такому кредиту после оформления подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер.

Оформление кредита в приложении СберБанк Онлайн займёт всего 5 минут. Деньги поступят сразу на карту, посещать офис банка не нужно. Заёмные средства можно потратить на любые цели.

С 9 по 12 ноября во время Зелёного дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками, при этом получая кешбэк бонусами СберСпасибо, которые можно потратить сразу на Зелёный день.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них Зелёный день стартует на три дня раньше — с 6 ноября, — а условия по ряду продуктов и сервисов будут ещё более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так что у всех, кто пока не подключил подписку, ещё есть время её оформить.