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В Зеленый день СберМобайл дарит подарки новым абонентам

Оператор СберМобайл поддержал самый выгодный день в году — ежегодную акцию Зеленый день Сбера. Для новых абонентов мобильного оператора станут доступны выгодные предложения.

Пользователи смогут пользоваться тарифом «Премиум» целый год со скидкой 60%. В тариф входит 1500 минут для разговоров по России и 45 гигабайтов интернета ежемесячно. Кроме того, для абонентов включена услуга «Телеграм при нуле», которая позволяет общаться в мессенджере с помощью текстовых сообщений даже при нулевом балансе. Помимо этого, для владельцев тарифа действует кешбэк 5% бонусами СберСпасибо, безлимит на мессенджеры и сервисы группы Сбера, а неизрасходованные пакеты минут и гигабайтов переносятся на следующий месяц при своевременном пополнении баланса.

С 9 по 12 ноября у всех клиентов СберМобайл появится возможность вернуть 50% бонусов СберСпасибо от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь. Например, при оплате связи 300 бонусами СберСпасибо, СберМобайл вернет половину.

На все время проведения акции на тарифах «Лайт» и «Оптимум» для подписчиков СберПрайм трафик на HiFi-стриминг Звук будет доступен безлимитно. В тарифы автоматически подключается бесплатная опция для прослушивания музыки.

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Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

С 6 ноября, на три дня раньше, Зелёный день стартует для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 ноября будут доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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