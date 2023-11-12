Впервые в Зелёный день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества

До 12 ноября каждый клиент, подключивший сервис проверки входящих звонков в приложении СберБанк Онлайн, получит 300 бонусов СберСпасибо. Этот сервис предупредит о мошеннических звонках и подскажет о важных. Он поддерживает возможность блокировки опасных звонков и выявление таких звонков в популярных мессенджерах. Список мошеннических номеров обновляется каждый день и поэтому всегда актуален. Модель сервиса использует технологии искусственного интеллекта и разработана специалистами кибербезопасности банка.

Ещё один полезный сервис Сбера — «Проверка переводов близкого» — с 9 ноября стал бесплатным. Раньше он стоил 89 рублей в месяц за каждого подключённого. Всего можно подключить до трёх человек. Акция продлится до 31 мая 2024 года. Достаточно выбрать в списке контактов в СберБанк Онлайн человека, чьи переводы вы хотите проверять, и заручиться его согласием. После этого клиент сможет отклонять подозрительные переводы близкого человека, чтобы уберечь его деньги от мошенников. Если возникли сомнения, всегда уточнить у родственника назначение перевода. При этом проверяющий не видит баланс карт и счетов контакта и не может инициировать операции, а может только подтверждать или отклонять их.

Что такое Зелёный день

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября во время Зелёного дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм, СберПрайм+ и владельцы премиальных пакетов услуг СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking. Для них Зелёный день стартовал на три дня раньше — с 6 ноября, — а условия по ряду продуктов и сервисов будут ещё более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так что у всех, кто пока не подключил подписку, ещё есть время её оформить.