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Переселенцам из ветхого жилья в Иркутске передали ключи от квартир в новом ЖК

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил ключи от новых квартир с ремонтом в ЖК «Эволюция» на улице Археолога Михаила Герасимова 15 семьям, которые являются переселенцами из аварийного жилья. Всего в недвижимость заедут почти 190 семей, рассказали в пресс-службе администрации.

Условия жизни иркутянам улучшают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным властей, здание, где расположен ЖК, также развивается: здесь создается новая инфраструктура. Например, работает школа «Эволюция», закончено возведение детского сада.  

С начала действия муниципальной адресной программы, разработанной в рамках нацпроекта, из аварийного жилья выехали 1,4 тысячи семей, или свыше 4 тысяч человек. До конца года в новые квартиры въедут 422 семьи, или 1,1 тысячи иркутян.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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