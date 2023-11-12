Три человека погибли в страшном ДТП с пассажирским поездом в Иркутской области

Авария произошла минувшей ночью на железнодорожном переезде в селе Янталь Усть-Кутского района Иркутской области – на путях столкнулись поезд и большегруз. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент случился около 02:00. Водитель самосвала на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским локомотивом, который следовал из Северобайкальска.

В результате столкновения погибли машинист и его помощник. Мужчина, находившийся за рулем самосвала, также скончался – это случилось до прибытия врачей скорой помощи. Кроме того, пассажир грузового транспорта госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются.