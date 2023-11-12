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Два поезда задержались в Иркутской области из-за жуткого ДТП на путях

Задержка движения поездов зафиксирована в Иркутской области – это случилось после аварии на путях, случившейся минувшей ночью. Подробности сообщает пресс-служба РЖД.

«В результате ДТП на ж/д переезде участка Янталь – Лена Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда №347 Северобайкальск – Барнаул: задержка составляет 1,5 часа, а также поезд №91 Северобайкальск – Москва, время задержки – 4 часа», – рассказали в ведомстве.

Пассажиры поезда №91 обеспечены едой и питьевой водой.

Напомним, на месте аварии сейчас работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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