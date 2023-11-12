Новости

В Прианагрье мошенники убедили бабушку купить новый телефон и перевести 3 миллиона

Пенсионерка стала жертвой мошенников в Иркутской области – аферисты убедили ее купить современный телефон, чтобы похитить с его помощью более 3 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

 Инцидент произошел в Нижнеилимском районе. По словам потерпевшей, накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Мужчина поведал жертве легенду о ее взломанном аккаунте на портале госуслуг и предупредил, что ее персональными данными завладели аферисты, которые оформляют на нее кредит.

Также собеседник заявил, что заемные средства будут перечислены на счета запрещенных в России организаций. Собеседник предложил оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет, чтобы вернуть все средства назад.

Позже пенсионерке позвонил другой человек, который представился правоохранителем. Он попросил установить на телефон специальное приложение для перевода денег, однако сделать это не вышло: смартфон женщины оказался старым. Тогда злоумышленники настояли на покупке нового устройства.

Доверившись аферистам, жертва купила новый телефон и перевела с его помощью на указанные счета более трех миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Зеленые дни 2023. Сбербанк устроит тотальную распродажу 9-17 ноября
Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»
Сбер предложит предпринимателям бесплатный эквайринг во время Зелёной недели для бизнеса
Впервые в Зелёный день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес