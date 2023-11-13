Активность работодателей в Иркутской области выросла на 37%

Служба исследований hh.ru проанализировала на каких специалистов в Иркутской области заметнее всего вырос спрос в октябре этого года.

Спрос на рынке труда в Иркутской области продолжает активно расти: по итогам октября этого года количество вакансий, открытых работодателями, выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом по стране зафиксирована более высокая динамика активности работодателей (+48% год к году), по Сибирскому ФО в целом объем вакансий вырос на +41%.

Среди сибирских регионов заметнее всего растет активность работодателей в Новосибирской области (+48% вакансий в октябре 2023 к октябрю 2022) и Алтайском крае (+45%). Наиболее низкие показатели зафиксированы в Красноярском крае (+35%).

Каких специалистов стали искать чаще, чем год назад

Если оценивать, в каких специалистах сильнее всего выросла потребность у иркутских работодателей в октябре этого года по сравнению с прошлым, на первом месте по этому критерию оказались специалисты из сферы «Автомобильный бизнес»: объем открытых вакансий для них вырос на 80% вакансий год к году. Далее идет административный персонал (+70%) и HR-специалисты (+58%). В первой пятерке также представители высшего и среднего менеджмента (+56%) и маркетологи (+49%).

Самые востребованные специалисты

Самыми востребованными кадрами в регионе, то есть специалистами, для которых было открыто наибольшее количество предложений о работе в октябре, остается рабочий персонал (на них приходится 30% вакансий от всего объема предложений о работе в Иркутской области), а также специалисты из сфер «Строительство, недвижимость» (20%), «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 19%).