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МЧС начало эвакуацию российских граждан из Сектора Газа

Министерство на протяжении недели согласовывало маршруты эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», – говорится в сообщении.

Всех граждан РФ, пересекших границу, направят в оперативный штаб в Каире. Там им помогут оформить все необходимые документы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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