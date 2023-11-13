МЧС начало эвакуацию российских граждан из Сектора Газа

Министерство на протяжении недели согласовывало маршруты эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», – говорится в сообщении.

Всех граждан РФ, пересекших границу, направят в оперативный штаб в Каире. Там им помогут оформить все необходимые документы.