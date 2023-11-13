Две иномарки арестовали у «серых» майнеров из Иркутска

Владельцы Toyota Premio и Toyota Noah занимались майнингом криптовалюты, а вот платить за это отказались. Поэтому энергетикам пришлось подать в суд, после чего к делу подключились приставы. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Владельцы машин добывали криптовалюту в неприспособленных для этого местах, чем подвергали угрозе безопасности проживания в домах своих соседей.

Так, на балконе собственника Toyota Premio было обнаружено оборудование для майнинга. Его поместили в шумобокс, чтобы минимизировать специфичный гул от работы техники, а также к коробке был подведен интернет-кабель. Судебные приставы и энергетики приехали по адресу должника, но выяснилось, что он там не живет. Его мать пообещала передать извещение сыну. На следующий день предприимчивый мужчина пришел на прием, во время которого его автомобиль Toyota Premio приставы арестовали и передали на спецплощадку.

Во втором случае майнинг также был выявлен в квартире.

При анализе энергопотребления был обнаружен большой расход электроэнергии по прибору учета. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» выехал на место и также зафиксировал монотонный непрерывный шум, тепловыделение из окон первого этажа дома и из вытяжек. Урегулировать этот вопрос мирным путем не удалось, энергетики подали в суд и выиграли его. Несмотря на то, что в ходе судебных заседаний ответчик свою вину не признал, заплатить по счетам всё же пришлось. После того, как имущество должника – автомобиль Toyota Noah, его владелец сразу нашел деньги – более 92 тыс. рублей, для погашения долга.

Если шум от работы майнингового оборудования скрыть ещё можно, то другие неудобства на вряд ли получится замаскировать. Техника для добычи криптовалюты энергоёмкая, к тому же работает круглосуточно. Для получения сверхприбыли предприимчивые граждане ставят машинки в гаражах, сараях, подвалах, на балконах. Таким образом они хотят платить за электроэнергию по льготному тарифу, а не по коммерческому, который в 3 раза выше. Но самое опасное, что при размещении оборудования для майнинга в неприспособленных для такой деятельности площадках, случаются скачки напряжения, аварийные отключения электроэнергии и даже пожары. Это происходит потому что бытовые сети по техническим характеристикам не рассчитаны на промышленную нагрузку и эксплуатацию 24/7.

К косвенным признакам «серого» майнинга относятся также шум и высокая температура внутри помещения. Сообщить о подозрениях на незаконную майнинговую деятельность можно энергетикам на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, в аккаунты Свет38 в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777. Жители многоквартирных домов также могут сообщать о подобных случаях в свою управляющую компанию.