Все больше россиян считают бизнес в стране социально ответственным

За 15 лет их доля почти удвоилась. При этом мотивы просоциального поведения предпринимателей респонденты считают в основном прагматичными, а не идейными. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Забота о людях и природе

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) прочно вошло в мировую практику ведения бизнеса. Извлечение прибыли хотя и остается приоритетной, но далеко не единственной целью компаний. Сегодня многие из них выстраивают свою работу с учетом запросов и потребностей общества, принимая активное участие в реализации различного рода социальных проектов.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что тема КСО пока слабо укоренилась в общественном мнении. В ходе опроса своими представлениями о том, в чем именно заключается социальная ответственность отдельно взятой компании поделился каждый второй опрошенный, столько же примкнули к рядам «затруднившихся» (по 50%). В целом содержательные ответы свидетельствуют о том, что в обществе есть два понимания этого термина: узкое, когда от компаний ожидается выполнение функций, которые в теории присущи любому бизнесу – забота о сотрудниках и повышение их благосостояния – 11% и 6% соответственно, уплата налогов – 6%, создание рабочих мест – 4%, достойные условия работы – 3%, исполнение трудового кодекса и соблюдение законодательства – по 2% и т.п. и широкое - все, что выходит за рамки этого «джентельменского набора» и может в том числе выполняться государством и некоммерческими организациями, а именно – забота о природе – 10%, помощь населению – 9%, польза обществу – 7%, порядочность – 3%, внимание к своему населенному пункту – 2%, благотворительность – 2% и т.п.

Социальная ответственность

Переходить на рельсы повышенной социальной ответственности российские компании стали относительно недавно. Компаниями-первопроходцами в развитии КСО стали представители крупного бизнеса, то есть, наиболее влиятельные, амбициозные и прибыльные игроки рынка, обладающие ресурсами для изменения жизни общества к лучшему. По результатам июньского онлайн-опроса ВЦИОМ, в топ-5 социально ответственных российских компаний, по версии россиян, вошли: Газпром (средний балл – 6,7 из 10), Росатом (6,5 баллов), РЖД (6,2 балла), Аэрофлот (6,0 баллов) и Яндекс (6,0 баллов). Однако это вовсе не значит, что малые и средние предприятия оказываются за бортом – вопрос лишь в заметности и масштабе проблем, которые им под силу решить.

Октябрьский опрос показал – внедрение принципов КСО в корпоративное управление российских компаний не остается без внимания граждан. Если во второй половине 2000-х в среднем около четверти россиян могли назвать российский бизнес социально ответственным (2006 г. – 29%, 2008 г. – 23%, 2009 г. – 27%), то к 2023 г. эта доля выросла до 44%. Столько же сегодня придерживаются обратной точки зрения и не считают отечественные компании социально ответственными – 44%, что на 16-19 п.п. меньше, чем в прошлые замеры. Таким образом, после десятилетий скепсиса относительно социальной ориентированности капитализма созидательность, ответственность российского бизнеса в настоящее время становится вопросом дискуссионным – он разделил россиян на две равные группы (по 44%). Остается надеяться, что в ближайшем будущем реализация социальных инициатив отечественными компаниями будет еще более активно замечаться обществом.

Мотивы социальной активности бизнеса

С определенными оговорками реализацию программы КСО можно рассматривать как ситуацию win-win – победу без проигравших. Наряду с другими заинтересованными сторонами (сотрудники, партнеры, общество и государство) извлекает пользу и сама компания. Согласно полученным результатам, россияне скорее склоняются к мнению, что в своем решении участвовать в жизни общества бизнес руководствуется эгоистичными мотивами (43%). Другими словами, они считают, что инвестиции в социально значимые проекты – в первую очередь важная имиджевая составляющая для бизнеса, способ прорекламировать свое дело (21%, 2008 г. – 26%), 15% назвали социальную активность «выслуживанием» перед властями, еще 7% полагают, что бизнесмены «не знают, куда девать деньги».

Альтруистические мотивы реализации принципов КСО в общей сложности назвали 35% опрошенных, в том числе 17% видят в социальной активности бизнеса стремление сделать страну лучше, решить общественные проблемы, 15% - выполнение своего гражданского долга (2008 г. – 20%) и только 3% - попытку вернуть долги обществу за неправедно нажитое состояние (9% в 2008 г.).

Жадность или институциональные ограничения?

За последние 15-17 лет представления граждан о препятствиях на пути реализации бизнесом социальных инициатив претерпели изменения. Если в 2006 и 2008 гг. россияне чаще всего таковыми считали эгоизм и жадность бизнесменов (29% и 33% соответственно), то сегодня – коррупцию чиновников (32%) и нежелание компаний заниматься решением социальных проблем (29%, +8 п.п. за 15 лет); только на третьей строчке оказался вариант «эгоизм и жадность бизнесменов» (24%, -9 п.п. с 2008 г.). Примечательно, что такой ответ почти вдвое чаще звучал от респондентов, назвавших российские компании «социально безответственными» (32% vs. 18% среди сторонников противоположного мнения). Обвинять предпринимателей в людских пороках свойственно и тем, кто сам пока не достиг материального благополучия (29% vs. 19% среди «богатых»). То есть, «отстраненность» бизнеса от общества и его интересов россияне стали чаще объяснять институциональными ограничениями, нежели отрицательными чертами характера бизнесменов.

По мнению каждого седьмого, российскому бизнесу «связывают руки» бюрократические препоны и ограничения (14%). Такие внешние барьеры как несовершенство законодательной базы и отсутствие государственной системы поощрений бизнеса за последние 17 лет стали звучать вдвое реже (10% vs. 19% в 2006 г. и 9% vs. 17% в 2006 г. соответственно). Только 6% объясняют безучастность бизнеса в решении социальных проблем низким уровнем прибыльности большинства российских компаний.