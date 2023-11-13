Онлайн продажи в России за девять месяцев выросли на 23%

В денежном выражении это 4,3 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании).

«Общий объем интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 4,3 трлн рублей, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – сказали в ассоциации. Так, 2,8% (117 млрд рублей) из этой суммы приходится на трансграничный рынок, в свою очередь доля продаж российских компаний онлайн-торговли – 97,2% (4,1 трлн рублей).

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составляет 12,5%, тогда как год назад показатель составлял 11%. Распределение товаров в рейтинге самых популярных осталось без изменений.

Ранее стало известно, что 77% иркутян считают распродажу в черную пятницу обманом. По мнению лишь 11% иркутян, «черная пятница» – это скорее честное снижение цен.

Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 82% против 70%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц – чаще граждан с меньшей зарплатой.

72% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Средняя сумма, которую респонденты готовы потратить в «черную пятницу», составляет 14 500 рублей.