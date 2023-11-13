Дальнейшего падения спроса на ипотеку не прогнозируется – ДОМ.РФ

В октябре выдачи в денежном выражении сократились почти на 20%. Об этом «Российской Газете» рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В августе-сентябре на ипотечном рынке наблюдался аномально высокий спрос, обусловленный целым набором факторов. Среди них – ослабление рубля, повышение рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой, изменение условий по ипотеке с господдержкой и ожидание ужесточения регулирования со стороны ЦБ с 1 октября, в том числе увеличения первоначального взноса по кредитам.

«Что касается дальнейших перспектив, то мы не ожидаем резкого спада спроса на ипотеку до конца года», – говорит Гольдберг.

Ранее эксперты рассказали о том, что за первые 7 месяцев 2023 года под строительство или покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выдано более 200 млрд руб. в рамках ипотечных займов. Драйвером роста стали льготные программы, ‒ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. Рынок быстро растет, причем, этот процесс пока сопровождается целым рядом региональных диспропорций.

Аналитики Циан выяснили, как соотносятся доли регионов по фактическим выдачам ипотек под кредитование ИЖС и другие важнейшие показатели, определяющие потенциал этого рынка (ввод малоэтажного жилья, численность сельского населения, общий объем рынка загородной недвижимости).