Продан крупный объект недвижимости в центре Братска

Там создадут общественно-деловой центр. Об итогах торгов сообщает ДОМ.РФ.

«Недвижимость подойдёт для строительства общественно-деловой объект. Договор купли-продажи будет заключен с местным предпринимателем. Новый владелец получит участок площадью 0,4 га и недостроенное здание площадью 1440,7 кв. м. Лот реализован по начальной цене в размере 3,55 млн рублей», – говорится в сообщении.

Комплекс расположен по адресу: ул. Мира, д. 8А. Рядом находятся жилые дома, торговые объекты, точки общепита и офисные здания. Менее чем в 300 метрах – остановка общественного транспорта «Автостанция», приблизительно на таком же расстоянии – автовокзал и железнодорожная станция Новобратск. До центра Братска – 1 км.