Названы победители конкурса для предпринимателей «От мечты к успеху»

В течение двух недель предприниматели со всей страны делились историями своего бизнес-успеха c радиостанцией «Серебряный Дождь» и банком «Открытие» (входит в группу ВТБ). Победители и полуфиналисты конкурса стали участниками специальных выпусков на радио.

Полуфиналистами конкурса «От мечты к успеху» стали Николай Белоусов, владелец компании, торгующей экспериментальными гаджетами «Madrobots» (Москва), Наталья Михайлова, руководитель компании комнатного озеленения «Просто зелено» (Кемерово), Евгений Крылевский, основатель музыкальной «Школы Евгения Крылевского» (Обнинск), Василий Дюрягин, руководитель «Dental Synthesis», компании-производителя зубных имплантатов (Челябинск) и Александр Вологжанин, владелец ресторана-музея «Кухмистерская Хлебная Площадь» (Рязань). Их истории вдохновили автора и ведущую программы «Новоселова Тайм», психолога Елену Новоселову на обсуждение борьбы со страхами у начинающих предпринимателей, мотивации и веры в себя.

Победителями проекта стали Михаил Коваль, основатель и руководитель компании про производству мебели из массива ценных пород дерева «Firewooden» (Нижний Новгород), Полина и Владислава Марковы, создательницы галереи «Другое дело» (Москва) и Елена Максимова, основательница сети фехтовальных клубов «Флэш» (Истра). Свои истории успеха они рассказали в авторской программе Дарьи Гордеевой «Анализируй это» .

«Подвели итоги конкурса «Серебряного Дождя» среди предпринимателей при поддержке банка Открытие. За две недели получили много историй. Хочу сказать, что давно не испытывала такого подъема и вдохновения. Я познакомилась с интересными, смелыми, думающими и предприимчивыми людьми. Из тех, что способны свернуть горы. Прочла все истории о том, как они строили свое дело - у многих это прямо настоящий бег с препятствиями. Много усилий, терпения, находчивости, и очень много труда. И у них получилось. Эти истории - огромный заряд мотивации. Я рада, что мы вместе с партнерами запустили этот проект, и очень рада была его вести. Такое запоминается надолго», - Дарья Гордеева, ведущая радиостанции «Серебряный дождь».

Итоги проекта «От мечты к успеху» и объединение банков «Открытие» и ВТБ обсудили в эфире программы «Набутов здесь» генеральный продюсер радиостанции «Серебряный Дождь» Виктор Набутов и руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова.

«Мы были рады помочь по-настоящему креативным, инициативным и смелым людям в продвижении своего дела. Теперь об их бизнесе узнает вся страна и, возможно, именно эти истории успеха вдохновят и мотивируют новое поколение предпринимателей воплотить свои идеи в бизнес-проектах», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».