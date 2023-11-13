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Идею отмены НДФЛ для многодетных семей поддержали 58% иркутян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, поддерживают ли горожане подобную инициативу. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 58% иркутян. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 20% опрошенных. По их мнению, «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».

Инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей горожане с детьми поддерживали чаще бездетных (62 и 44% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 43%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (65%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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