Новая госпрограмма «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» заработает в Иркутской области с 2024 года

Государственную программу «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» утвердили на заседании правительства Иркутской области под руководством главы кабмина региона Константина Зайцева. Она вошла в число 25 госпрограмм региона и будет реализовываться впервые.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Как отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, документ разработан в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, а также для формирования единого информационного пространства и устранения в регионе цифрового неравенства.

– Согласно целям госпрограммы, к 2030 году уровень цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, а также государственного управления, достигнет ста процентов, – сказал Игорь Рыморенко.

Кроме того, уровень удовлетворенности жителей Иркутской области качеством государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90 процентов ежегодно. Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, должна возрасти к 2030 году до 97%. Финансовое обеспечение программы в 2024, 2025 и 2026 годах составит по 1,8 млрд рублей.

Игорь Рыморенко сообщил, что масштабный документ включает региональные проекты. Это «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии» и другие. Большая их часть входит в национальный проект «Цифровая экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Есть также ведомственные проекты. Например, «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов», «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области».

Константин Зайцев подчеркнул, что программа «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации» является одной из важнейших, так как она будет способствовать эффективной реализации всех 25 государственных программ Иркутской области, которые лягут в основу регионального бюджета на 2024-2026 годы.

– Мы живем в цифровом веке и любые наши действия без улучшения цифрового контура при реализации любых программ невозможны. Цифровизация нашей деятельности – это основная задача на ближайшую и среднесрочную перспективу, – сказал Константин Зайцев.