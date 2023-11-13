Популярность ипотеки под ИЖС с господдержкой за 2 года выросла в 10 раз

Больше всего таких займов выдается в Московской области. Об этом пишет Циан.

Выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. По этому показателю лидирует Московская область. Здесь выдается каждый седьмой кредит под покупку или строительство дома (несмотря на то, что в регионе не действует 3% сельская ипотека).

«Помимо «ожидаемых» крупных регионов [Татарстана, Краснодарского края и т.п.] в топ-10 попали Удмуртия и Приморский край, а также субъекты Федерации с суровыми климатическими условиями – Якутия, Тюменская и Иркутская области. Но отсутствуют такие локации с большим объемом сельской застройки как Ставрополье, Ростовская область и республики Кавказа», – говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Ранее эксперты рассказали о том, что за первые 7 месяцев 2023 года под строительство или покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выдано более 200 млрд руб. в рамках ипотечных займов. Драйвером роста стали льготные программы, ‒ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. Рынок быстро растет, причем, этот процесс пока сопровождается целым рядом региональных диспропорций.

Аналитики Циан выяснили, как соотносятся доли регионов по фактическим выдачам ипотек под кредитование ИЖС и другие важнейшие показатели, определяющие потенциал этого рынка (ввод малоэтажного жилья, численность сельского населения, общий объем рынка загородной недвижимости).