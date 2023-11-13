Иркутская область вошла в число восьми субъектов РФ, принявших региональные планы реализации основ нравственной госполитики

Иркутская область названа в числе восьми субъектов РФ, в течение года принявших и уже выполняющих региональные планы реализации Основ нравственной госполитики. Информация прозвучала на конференции в Москве, посвященной концепции духовно-нравственного образования граждан России и практике исполнения указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Фото с сайта правительства Иркутской области

На конференции было отмечено, что указ в той или иной степени исполняется во всех субъектах страны, но планы по реализации действуют в Иркутской, Калужской, Липецкой и Орловской областях, ХМАО-Югре, Марий Эл, и Мордовии, Красноярском крае.

Как сказал директор Научного консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий Петр Юнацкевич, этот передовой опыт необходимо брать за основу и тиражировать в других регионах страны.

План мероприятий по реализации в Иркутской области в 2023 году указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» был утвержден распоряжением губернатора Иркутской области 29 мая 2023 года.

Он состоит из 120 мероприятий, ответственными исполнителями являются органы госвласти региона, Общественная палата Иркутской области и крупные некоммерческие организации. В настоящее время правительством Иркутской области организована работа по актуализации плана на 2024 год.

– Важно, что в региональном плане отражены мероприятия в сфере развития гражданского общества. Поскольку работа, проводимая нашими некоммерческими организациями во многом направлена на сохранение и преумножение традиционных духовных ценностей богатой культуры народов, проживающих в нашей многонациональной и многоконфессиональной области. Их созидательный труд находит отклик в сердцах жителей нашего региона, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметила начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, с начала года в регионе проводятся мероприятия в сферах культуры, образования и воспитания подрастающего поколения, молодежной политики и других. Опыт реализации плана транслируется на площадках Общественной палаты Иркутской области, а также будет презентован на Всемирном Русском Народном Соборе.

Не так давно в области прошли Иннокентьевские чтения, являющиеся региональным этапом XXХII Международных Рождественских образовательных чтений. В их рамках впервые состоялись Всероссийская научно-практическая конференция «Церковь, государство, общество: опыт и перспективы взаимодействия», региональный форум союза православных женщин в Иркутской области и форум православной молодежи «ProСвет».

Также 1 ноября состоялся XIII региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа». В 2023 году он был посвящен Году педагога и наставника и Дню народного единства.

В числе предстоящих мероприятий – региональный казачий форум «Моя Сибирь – казачий край». Кроме того, 8 декабря состоится торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов деятельности некоммерческого сектора «Доброе сердце» – 2023.