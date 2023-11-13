Россияне назвали главные жизненные цели

У большинства россиян есть жизненная цель, и не одна. Самая главная — финансовое благополучие (57%), выяснили специалисты СберСтрахования жизни и Работы.ру. На втором месте — создание и сохранение счастливой семьи (48%), а на третьем Якорь— путешествия по миру (36%).

Список жизненных целей продолжили желания о покупке недвижимости (35%), успешной карьере (23%), собственном бизнесе (20%) и переезде в другой город (18%), намерения потратить много денег на благотворительность или даже основать благотворительный фонд (7%), получить признание и стать известным человеком (6%), выиграть в каком-нибудь конкурсе (4%), пробежать марафон (2%) и достичь успеха в спорте (1%).

Что касается возрастных отличий, то финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты в первую очередь хотят построить семью. Так, создание семьи выбрали 64% респондентов в возрасте от 30 до 40 лет и 57% в возрасте от 18 до 29 лет. За финансовое благополучие проголосовали 62% опрошенных от 40 до 49 лет и 52% старше 50 лет.

Интересно, что у участников опроса старше 50 лет на втором месте в списке целей стоят путешествия (35%), а на третьем месте — сохранение семьи (33%). У опрошенных до 30 лет в тройку целей, помимо создания семьи (57%) и финансового благополучия (53%), входит стремление построить успешную карьеру (41%).

Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин больше респондентов, которые хотят путешествовать.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Как показало наше исследование, жизненные цели имеют 79% россиян, и различаются они в зависимости от поколения и пола. У большинства есть запрос, связанный с финансовой составляющей, а для воплощения этих желаний важно повышать свою финансовую грамотность. Сервисов, которые помогают определиться со своими желаниями и упростить их достижение, очень много. Например, сервисы управления личными финансами (PFM) от Сбера. Так, сервис «Цели» помогает копить на любую цель, например, финансовую подушку, путешествия или образование. Также помощником в реализации целей может стать накопительное страхование жизни. Оно не только позволяет сформировать необходимый капитал, но и даёт страховую защиту на случай непредвиденных обстоятельств со здоровьем».

Исследование проводилось в октябре 2023 года. Его участниками стали 3,2 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.

Жизненные цели россиян в зависимости от возраста