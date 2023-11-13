ИНК принимает участие в международной выставке на ВДНХ

Иркутская нефтяная компания (ИНК) представлена на стенде Иркутской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

В день Иркутской области на выставке «Россия» 17 ноября 2023 г. посетители смогут познакомиться с ИНК. На стенде Иркутской области будет работать робот Полимеркин, который ответит на вопросы о компании. Детально по вакансиям и карьерным возможностям ИНК гостей стенда проконсультируют представители компании.

В любой день до окончания выставки гости стенда могут посмотреть презентационные ролики об ИНК и Иркутском заводе полимеров, который компания строит в Усть-Куте.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. Свои экспозиции на выставке представляют все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки помогают свыше 5 тыс. волонтеров. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт.