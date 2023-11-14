«Свой Банк» и FIS участвуют в конкурсе «Проект года – 2023» от Global CIO

Организаторы ежегодного конкурса профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO «Проект года — 2023» определили список кандидатов на победу. В него вошел кейс «Своего Банка» и компании FIS, презентующий внедрение системы FIS Кредитный конвейер для юридических лиц — автоматизированной системы корпоративного кредитования на базе отечественной no-code платформы FIS Platform. Этап экспертного голосования стартовал 13 ноября 2023 года.

Комплексное решение для корпоративного кредитования, реализованное с целью цифровизации бизнеса и ускорения обработки заявок, было запущено за 3 месяца (этап MVP). Несмотря на сжатые сроки, командой FIS была создана высококачественная и результативная система.

FIS Кредитный конвейер для юридических лиц позволил банку:

сократить сроки обработки заявок;

обеспечить прозрачный процесс отслеживания статусов запросов и сроков исполнения задач экспертами;

формировать и наполнять кредитное досье заемщика непосредственно в системе;

сформировать центр компетенций по разработке на платформе для самостоятельной реализации доработок системы без участия вендора.

Голосование продлится до 8 января 2023 года включительно. Проголосовать за проект «Своего Банка» и FIS можно здесь.

Подробнее о проекте — в материале CNews.

«Проект года» от Global CIO — это конкурс профессионального сообщества экспертов в сфере информационных технологий, в котором IT-руководители и топ-менеджеры компаний представляют лучшие кейсы из собственной практики. В этом году конкурс проходит в 12 раз, формируя единую базу актуальных знаний для всей IT-отрасли.

Миссия конкурса — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в нашей стране.

Члены профессионального сообщества Global CIO проголосуют онлайн и оставят комментарии по проектам в срок с 13 ноября 2023 года по 8 января 2024 года. Победителей объявят в январе 2024 года.

Подробнее о конкурсе.