Россельхозбанк оценил требуемую площадь насаждений мискантуса для импортозамещения целлюлозы

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) внедряют в сельское хозяйство мискантус – экзотическое травянистое растение, которое способно стать сырьём для отечественного производства целлюлозы. Россельхозбанк рассмотрел перспективы новой сельхозкультуры.

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Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет) травянистых растений, встречающихся в Австралии, Азии и Африке. Вид мискантус китайский произрастает и на юге Приморского края. В 2012 году ИЦиГ вывел первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский», приспособленный к российскому климату и способный давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.

Для развития нового направления выбраны Московская, Новосибирская и Калининградская области.

Главный плюс и его друзья

По мнению управляющего директора Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Надежды Долматовой, главным плюсом разведения мискантуса станет диверсификация источника целлюлозы, критически важной для целого ряда отраслей, включая бумажную, упаковочную и текстильную. Это может снизить зависимость от традиционной древесной целлюлозы, обработка которой более сложна и дорога.

«Российский рынок целлюлозы довольно зависим от импорта, при этом за прошлый год он снизился очень ощутимо: с 365 тыс. до 153 тыс. тонн. Если предположить, что весь этот объём может заменить целлюлоза из мискантуса, то при заявленном выходе целлюлозы 4 тонн с гектара в год, то под новую культуру потребуется порядка 90 тысяч гектаров», – оценивает масштабы предполагаемой работы Надежда Долматова.

Помимо собственно диверсификации рынка сырья разведение мискантуса может принести экономике России и другие преимущества:

Устойчивое развитие. Жизненный цикл мискантуса достигает 30 лет. Он может расти на землях с низким плодородием, непригодных для продовольственных культур. Поэтому при расширении площадей под его насаждения не нужно будет занимать те площади, которые используются для производства продовольствия. Это повышает устойчивость всего агросектора.

Экономическая выгода. Заявленный ИЦиГ урожай до четырех тонн целлюлозы с гектара в год выглядит многообещающим, учитывая, что с одного гектара леса получают порядка 40 тонн целлюлозы, но лес может расти до 50 лет. Если этот урожай будет стабильным и производство экономически эффективным, это может стимулировать экономический рост в сельских районах и создать новые отрасли вокруг переработки мискантуса.

Инновации и технологии. Разработка технологий для переработки мискантуса в биоразлагаемую продукцию, такую как посуда и упаковочные материалы, соответствует мировым тенденциям по сокращению пластиковых отходов. В будущем это может позиционировать Россию как лидера в технологии биоразлагаемых материалов.

Экспортный потенциал. Если Россия сможет развить эффективное производство и переработку мискантуса, есть потенциал для экспорта, особенно в страны, ищущие сырье в концепции устойчивого развития.

Углеродное поглощение. Мискантус обладает высокой способностью к секвестрации (связыванию) углерода, что благоприятно для усилий по смягчению изменения климата. Это также может обеспечить дополнительные потоки доходов через углеродные кредиты.

«Внедрение мискантуса в российское сельское хозяйство обладает потенциалом для положительного вклада в экономику, окружающую среду и технологические инновации. Однако его успех будет зависеть от эффективного управления вызовами, связанными с выведением новой культуры на рынок. Создание сети предприятий по производству и переработке мискантуса, а также работа опытного завода в Московской области, являются перспективными первыми шагами на пути к реализации этого потенциала», – подводит итоги Надежда Долматова.

При этом, как отмечает эксперт, при разведении мискантуса стоит помнить об осторожности и соблюдении экологического баланса. В частности, он потенциально может «выдавливать» с территорий другие виды и тем самым наносить вред сложившимся экосистемам.