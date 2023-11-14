Иркутский политех вошел в число лучших университетов мира

Иркутский национальный исследовательский технический университет вошел в топ-1001+ университетов мира по инженерным наукам международного рейтинга Times Higher Education 2024 и занял 31 место среди российских вузов.

В субпредметном рейтинге у ИРНИТУ высокие позиции в области гражданского строительства, а также в авиастроении – 20-е и 25-е место в России соответственно.

– Выходцы из политеха – высококлассные специалисты, они занимают ведущие должности в муниципальных предприятиях, различных организациях, – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В глобальном предметном рейтинге по инженерному делу ИРНИТУ разделил свою позицию с такими российскими высшими учебными заведениями, как РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Тюменский индустриальный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет электронной техники, Новосибирский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и другими.