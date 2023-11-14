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Детскую площадку благоустроили напротив дома №251б на улице Байкальской в Иркутске

В сквере сделали покрытие из резинопола, установили современное игровое оборудование. С такой инициативой выступили активные горожане, а также компания Эн+. Об этом сообщили в мэрии.

Реализовать ее позволил механизм инициативного бюджетирования, запущенный в Иркутской области в прошлом году. Идея прошла отбор в региональном конкурсе проекта «Есть решение» партии «Единая Россия» и получила финансирование.

Напомним, иркутяне могут получить до двух миллионов рублей из областного и городского бюджетов. С 2024 года воплотить социально значимые идеи можно не только на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, но и на территориях многоквартирных домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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