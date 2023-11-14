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13 ноября РУСАЛ запускает 13 сезон Всероссийской Олимпиады для школьников «13 элемент. Alхимия будущего»

РУСАЛ объявляет о запуске 13 сезона Всероссийской олимпиады РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего».

Конкурс организован для школьников 8-11 классов, целью которого является выявление и развитие индивидуальных творческих способностей учеников в естественно-научных предметах (физика, математика, информатика, химия). Олимпиада «13-ый элемент. ALхимия будущего» проводится с 2011 года. Она была инициирована основателем компании Олегом Дерипаска, который сам, будучи школьником, неоднократно становился победителем олимпиад по физике и математике, а позже с отличием окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По мнению бизнесмена, «развитие качественного и доступного математического, физического школьного образования в регионах должно стать приоритетом государственной образовательной политики». 

Для того чтобы принять участие в новом отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+, а также подать заявку в разделе «Проекты» до 28 января 2024 года.

«Alхимия будущего» – это особенный конкурс, подчеркивающий значимость инженерного творчества, науки, важность профессии металлурга. За более чем десятилетнюю историю существования олимпиады ее победителями стали более 30 тысяч умных школьников со всей России и других государств. Многим она дала дорогу для профессионального старта и карьерного роста. Перспективные ребята после обучения в вузах стали сотрудниками компании РУСАЛ. Наша Олимпиада – шанс для учеников, которые мыслят критично и ценят научный подход, который ведет к прогрессу и развитию. Поэтому призываю учащихся 8-11классов, если вы чувствуете свои силы и желание в будущем построить отличную карьеру, заходите на сайт конкурса и регистрируйтесь», – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

Победители олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» будут названы весной 2024 года.  Выпускники школ, ставшие лидерами конкурса РУСАЛа, получат до 7 дополнительных баллов для поступления на направления бакалавриата и специалитета в вузах-партнерах. Победители Олимпиады также получат ценные подарки от РУСАЛа.

Сроки Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего»:

Мероприятие

Сроки

Старт регистрации

13 ноября 2023

Отборочный этап (заочно)

20 ноября 2023 — 28 января 2024

Публикация итогов отборочного этапа

до 11 февраля 2024

Регистрация финалистов

с 12 по 29 февраля 2024

Финал

13 марта 2024

Подведение итогов

29 марта 2024

Олимпиада «13-й элемент.ALхимия будущего» входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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