Только 9% сибиряков считают рабочий график причиной стрессов

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час – с 40 до 39 часов. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В данном законопроекте говорится о том, что новый график позволит, в том числе, повысить эффективность и производительность труда, поскольку работники будут иметь больше времени на восстановление энергии.

«Сейчас Трудовой кодекс регулирует продолжительность рабочей недели, а не рабочего дня. Так, нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40-ка часов (ст. 91 ТК РФ), при этом длительность рабочего дня регулирует сам работодатель. Проведенный ранее опрос Службы исследований hh.ru, показал, что у 37% трудящихся Сибирского ФО рабочий день длится 8-10 часов, у 36% – до 8 часов, у 25% – более 10 часов, еще 3% работают менее 6 часов в день», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

При этом, по результатам опроса, среди возможных причин стресса и потери энергии на работе, график находится только на 9-м месте среди одиннадцати предложенных вариантов (9% респондентов выбрали его). Основными причинами стресса на рабочем месте жители Сибирского федерального округа считают неуверенность в завтрашнем дне (46%), руководство (35%) и атмосферу в коллективе (27%).

Кроме того, на вопрос о том, готовы ли работники Сибири перейти на 4-дневную рабочую неделю (еще один вариант сокращения рабочего времени), 69% ответили, что готовы рассматривать такие изменения только при условии сохранения зарплаты.