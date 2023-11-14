Альфа-Банк заработал 86 млрд рублей чистой прибыли по итогам трех кварталов 2023 года

Альфа-Банк отчитался о финансовых результатах по РСБУ за 9 месяцев 2023. Чистая прибыль по итогам трех кварталов составила 85,8 млрд рублей. Банк продолжает наращивать рыночные позиции по размеру совокупных активов и капитала и сохраняет уверенную позицию крупнейшего российского частного банка.

Чистая прибыль Альфа-Банка по итогам трех кварталов 2023 составила 85,8 млрд рублей — включая 14 млрд рублей прибыли за сентябрь, а чистая прибыль за третий квартал достигла 33,6 млрд рублей, что на 33% больше значения второго квартала, в том числе за счет роста чистых процентных и чистых комиссионных доходов.

Активы Альфа-Банка за 9 месяцев 2023 года выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевых продуктам. Портфель розничных кредитов увеличился на 25% благодаря фокусу на обеспеченное кредитование и кредиты наличными. Объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 38%, в том числе благодаря развитию кредитования МСБ. Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 37% с начала года.

«По итогам третьего квартала Альфа-Банк вышел на рекордные темпы роста. Результаты говорят сами за себя. С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов. Еще недавно мы открыли первое Phygital-отделение — а сейчас их уже больше 500 по всей стране, мы научились открывать их быстро, делая их частью городской среды даже в небольшом населенном пункте – в этом нам помогает продвинутая аналитика. Мы продолжаем развивать технологичные решения с использованием искусственного интеллекта, активно работаем с молодежью, растим финтех-экспертов буквально со студенческой скамьи. Я горжусь нашей командой и нашим результатом», — поделился Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.