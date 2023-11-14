Альфа-Банк – первый финансовый партнёр цифровой биржи Farzoom и «Ростелекома»

Альфа-Банк стал первым финансовым партнёром, который провел сделку на бирже дебиторской задолженности, разработанной компанией Farzoom и «Ростелеком».

Цифровая биржа позволяет поставщикам и подрядчикам «Ростелекома» получить оперативное финансирование от финансового партнёра сразу после отгрузки товаров или выполнения работ. Это возможно благодаря автоматизации процесса верификации дебиторской задолженности.

«Альфа-Банк – банк первого выбора по факторингу для компаний, и мы видим большой потенциал в желании дебиторов упрощать своим контрагентам доступ к источникам финансирования. Поставщики могут активнее принимать участие в закупочных процедурах «Ростелекома» зная, что есть возможность получить выручку, не дожидаясь окончания периода отсрочки платежа. Мы первыми одобрили сделку на бирже, и в дальнейшем продолжим развивать партнёрские отношения с «Ростелекомом» и Farzoom», – поделился Леонид Култыгин, руководитель дирекции факторинга Альфа-Банка.