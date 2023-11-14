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Альфа-Банк запустил сервис «Красные конверты» для перевода денег на платформе ВКонтакте

Альфа-Банк запустил сервис «Красные конверты» для перевода денег на платформе ВКонтакте и разыграет в нем 1 млн рублей.

– Теперь можно отправлять деньги прямо в чате с котиком Дзынь — поздравлять друзей с праздниками или просто сказать спасибо за ужин. Причем подарок может получить и адресат, и отправитель. Достаточно открыть один из конвертов и получить шанс выиграть до 1000 рублей или фирменный стикерпак. Чтобы перевести деньги во ВКонтакте, нужно открыть чат с котиком Дзынь и нажать «К деньгам». Дальше можно отправить красный конверт с нужной суммой другу и проверить свой шанс на удачу в игре, – говорится в сообщении банка.

Выигрывать призы и отправлять деньги можно каждый день.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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