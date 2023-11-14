Альфа-Банк номер один в рейтинге лучших работодателей в России по версии Forbes

Альфа-Банк получил «платиновый статус» как лучший работодатель в России по версии Forbes.

Эксперты отметили инициативы Альфа-Банка во всех HR-направлениях — работа с ВУЗами по всей стране, бесплатное обучение IT-специалистов, программы, благодаря которым каждый сотрудник может бесплатно освоить новую профессию — стать разработчиком, дата-сайентистом или массовым специалистом. В этом году Альфа-Банк открыл IT-кластеры в Новосибирске, Барнауле и Ульяновске. А ещё — 2 коворкинга в Сочи, на берегу моря и в горах.

«Альфа применяет цифровой подход в разработке не только клиентских сервисов, но также и в HR, что позволило достичь заметных результатов. Мы заботимся о команде, активно идем в регионы, растим финтех-специалистов по всей стране, внедряем программу по искусственному интеллекту в более чем 300 вузов, «попасть в Альфу» становится мечтой для тысяч ребят, и это только начало», — поделился главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский.

В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний. Они оценивались по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В двух из них банк получил отдельную высшую оценку «платина» от экпертного жюри.

Напомним, 9 ноября Forbes назвал лучших работодателей России. Издание разделило компании на четыре категории – «платину», «золото», «серебро» и «бронзу». В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний.